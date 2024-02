Accord européen provisoire sur la mise à jour du code Schengen

La présidence belge du Conseil de l'Union européenne et les négociateurs du Parlement européen sont parvenus mardi à un accord provisoire sur la modification de la législation de l'UE sur le fonctionnement tant des frontières intérieures qu'extérieures de l'espace Schengen, annonce le cabinet de la ministre belge de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Cet accord provisoire comprend plusieurs volets. Tout d'abord, la "lutte contre l'instrumentalisation des flux migratoires". "Il s'agit notamment de limiter le nombre de points de passage frontaliers ou de réduire leurs heures d'ouverture", indique le cabinet de la ministre.

Ensuite, la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Les États membres seront autorisés à les réintroduire, à titre exceptionnel, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Si les menaces sont imprévisibles, les contrôles pourront à nouveau être introduits pour une durée maximale d'un mois et être prolongés pour de nouvelles périodes, pour une durée maximale de trois mois. En cas de menaces prévisibles, les contrôles pourront rester en place pendant une période maximale de six mois, prolongés par périodes renouvelables allant jusqu'à six mois, soit une durée maximale de deux ans. Dans des situations exceptionnelles majeures liées à une menace persistante, les contrôles aux frontières intérieures pourront être prolongés au-delà de deux ans.