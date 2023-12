Accord médico-mutualiste: plus de 11 milliards pour les honoraires médicaux en 2024

Les représentants des mutualités et des syndicats de médecins ont conclu mardi un nouvel accord médico-mutualiste pour 2024 et 2025, annonce dans un communiqué Solidaris.

Selon la mutualité socialiste, un budget de 11,7 milliards d'euros a été prévu pour les honoraires médicaux en 2024, permettant de "revaloriser les prestations des médecins généralistes et des médecins spécialistes". Pour les patients, rien ne changera, les tickets modérateurs des honoraires médicaux resteront inchangés, souligne Solidaris.

Elle salue notamment "une avancée très importante" qui ouvre "la voie à une interdiction des suppléments d'honoraires" pour les bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM) et ce, pour l'ensemble des prestations en ambulatoire, chez les médecins généralistes et spécialistes. Cette mesure entrera en vigueur par étape à partir du 1er janvier 2025, pour être effective au 1er janvier 2026.

Des frais, "négociés entre les médecins et les mutualités", pourront cependant tout de même encore être facturés à ces patients "pour autant que ceux-ci soient transparents et concernent des dépenses qui ne sont pas couvertes par l'honoraire". Selon Solidaris, "ces situations seront très limitées" dans la pratique. "Une immense majorité de patients BIM ne se verront plus facturer des suppléments d'honoraires", se réjouit-elle.