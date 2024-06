Accueil des migrants en Belgique: un rapport dénonce une violation persistante des droits

Sept organisations humanitaires et de la société civile (Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, le CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BelRefugees, Caritas International et le Hub humanitaire) dénoncent une "violation fondamentale et persistante des droits en Belgique" en matière d'accueil des migrants et une normalisation de la "crise de l'accueil" dans un rapport publié mercredi.