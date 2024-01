Accueil en demi-teinte pour la comparution immédiate des auteurs de violence

Le 11 janvier, la Chambre a adopté un projet de loi du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, prévoyant l'introduction de la comparution accélérée pour, d'abord, endiguer les violences urbaines. Actuellement sanctionnés d'un à trois ans de prison, les faits de violence seront désormais punis d'une peine plus sévère - comprise entre trois et cinq ans d'emprisonnement - s'ils sont perpétrés à l'encontre de prestataires de soins, de policiers, du personnel des services de secours ou de personnes occupant d'autres fonctions sociétales.

L'opinion du SLFP "zones de secours" est plus nuancée. Alors que les secours sauvaient une famille de cinq personnes des flammes durant la nuit du Nouvel an à Bruxelles, ils ont été victimes de tirs horizontaux de feux d'artifice. "On se fait caillasser à tire-larigot par des crapules, elles vont deux heures au commissariat et sont dehors", a regretté le président du syndicat, Eric Labourdette. "Je suis favorable à ce texte législatif, du moment qu'on donne à la Justice les moyens de le mettre en application", a-t-il conclu prudemment.