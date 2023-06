Accusé d'agression sexuelle, un candidat renonce à la course à la mairie de Londres

Un candidat dans la course interne des conservateurs britanniques en vue des prochaines élections à la mairie de Londres a annoncé jeudi qu'il renonçait, après avoir été accusé publiquement d'agression sexuelle.

Démentant "catégoriquement" les accusations portées contre lui, Daniel Korski a annoncé "le cœur lourd" sa décision de se retirer de la course à l'investiture des conservateurs pour prétendre tenter de ravir la mairie de Londres au travailliste Sadiq Khan.

Daisy Goodwin, productrice de télévision et écrivaine, a accusé Daniel Korski, ancien conseiller spécial du Premier ministre David Cameron, de lui avoir touché la poitrine il y a 10 ans lors d'une réunion à Downing Street.

"La pression sur ma famille à cause de cette accusation fausse et non-prouvée et l'impossibilité de faire entendre mon message du 'rêve londonien' fait qu'il est impossible pour ma campagne de continuer", a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter.

Daisy Goodwin a, de son côté, affirmé avoir été contactée par d'autres femmes avec "des histoires très intéressantes" qui la confortent dans sa démarche.