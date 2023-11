Acheminement de l'aide et soins médicaux gratuits aux victimes du tremblement de terre

Le ministre de la Défense népalais, Purna Bahadur Khadka, assure dimanche que la priorité est désormais d'acheminer de l'aide médicale et des secours aux victimes du tremblement de terre qui a secoué tard vendredi soir une région reculée de l'extrême-ouest du Népal.

Le ministre de la Défense, cité par The Himalayan Times, s'est exprimé lors d'une cérémonie de crémation de masse dimanche à Jajarkot, où la communauté a été durement frappée. "Nous avons entamé la distribution de tout le matériel de secours qui doit être acheminé aux personnes concernées par le séisme. Nous sommes engagés à distribuer le secours en même temps que nos opérations de sauvetage", a-t-il indiqué, précisant que les travaux de reconstructions seraient lancés dès que la distribution du secours est terminée.

Après une réunion d'urgence du conseil des ministres, le gouvernement népalais a décidé d'attribuer 200.000 roupies népalaises (1.400 euros environ) à chaque ménage ayant perdu un proche dans la secousse, rapportent les quotidiens anglophones The Himalayan Times et Rising Nepal. Les victimes de la catastrophe pourront aussi bénéficier de soins médicaux gratuits dans les hôpitaux publics. Il est aussi prévu de prévoir des logements temporaires et des vivres pour les familles déplacées. Nombreux dorment dans le froid dehors depuis lors.

Le pays accepte aussi l'aide offerte par les pays voisins et les agences internationales. L'Inde, la Chine et les USA ont proposé de l'aide logistique.

Au moins 157 personnes sont mortes et 400 autres blessées dans la catastrophe au Népal où les séismes sont fréquents.