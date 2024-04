Action en cessation contre la dégradation du Pavillon chinois et de la Tour japonaise

La secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons (Vooruit) a introduit vendredi une action en cessation contre la dégradation de la Tour japonaise et du Pavillon chinois, ainsi que de l'Orangerie de Val-Duchesse et de la Piscine du Résidence Palace. Elle avait précédemment adressé une mise en demeure au secrétaire d'État fédéral en charge de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR).

"Malgré les tentatives infructueuses de dialogue avec le Secrétaire d'État Mathieu Michel, et malgré de nombreux rappels, la Tour japonaise et le Pavillon chinois, ainsi que d'autres bâtiments tels que l'Orangerie du Palais de la Duchesse et la Piscine du Résidence Palace, propriétés de l'État fédéral, sont tombés en ruine ces dernières années", a justifié Ans Persoons.

Celle-ci souligné que l'état de ces biens était extrêmement préoccupant et continuait à se dégrader, alors que ces sites sont protégés par la Région bruxelloise.

"Et il n'y a pas d'avancée en la matière [...] avec le risque que des éléments de grande valeur patrimoniale soient perdus à jamais. Plus nous attendons, plus la rénovation sera coûteuse et complexe.

En tant qu'habitante de Laeken, historienne et secrétaire d'État au Patrimoine, Ans Persoons juge cette situation "étonnante".