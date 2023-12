Action syndicale à l'AVJ de Liège: "Des sanctions disciplinaires disproportionnées"

Le SETCa et la CNE ont mené mercredi matin une action conjointe en face de l'AVJ de Liège, une asbl d'aide à l'autonomie des personnes handicapées. Les syndicats dénoncent notamment une détérioration du dialogue social avec la direction suite à l'arrivée d'un consultant RH extérieur privé qui met en place "des méthodes agressives anti-syndicales et des sanctions disciplinaires disproportionnées", estiment-ils.

Suite à l'échec d'une conciliation, les syndicats ont empêché ce mercredi le personnel administratif de rejoindre les bureaux. "Le climat social est complexe depuis des mois et la situation s'est vraiment empirée suite au recours à ce conseiller extérieur par la direction. Ce dernier multiplie les faits de harcèlement, les provocations et les sanctions disproportionnées envers les travailleurs, au mépris de tous les droits syndicaux. Dernier fait en date: ce mardi, jour où il a retiré de manière unilatérale le bureau syndical", dénonce Julien Dohet, Secrétaire politique Setca-FGTB.

L'action ne constitue pas une grève, tient à préciser de son côté la permanente CNE Brigitte Streel, le but étant de continuer à assurer le suivi des services aux personnes bénéficiaires: "L'action se déroule ce mercredi matin avec des travailleurs qui ne sont pas en service, ou dont la prestation aura lieu plus tard dans la journée ou la nuit. Les relations ne se passent pas bien entre le personnel et ce consultant, une trentaine d'avertissements ont été distribués, ainsi qu'une dizaine de mises à pied. Certains travailleurs ont jusqu'à trois jours de rémunération suspendue et ne prestent pas", regrette la représentante syndicale.