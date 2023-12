Actiris: l'analyse de la Cour des comptes confirme la médiocrité du service - N-VA

L'analyse de la Cour des Comptes confirme malheureusement ce qu'on dit depuis longtemps: malgré les énormes ressources consacrées à Actiris, les services fournis aux demandeurs d'emploi et aux entreprises ainsi que la qualité de l'accompagnement sont médiocres, a déclaré mardi le député bruxellois de la N-VA Gilles Verstraeten.

Réagissant au rapport d'audit réalisé par la Haute instance, l'élu de la formation nationaliste flamande a également déploré que trop peu d'efforts sont portés sur la tâche principale d'orientation et de suivi des demandeurs d'emploi. "L'organisme se perd dans toutes sortes de projets tendances et sympas mais au final inefficace, et dans une jungle de partenariats", a-t-il ajouté.

Soulignant au passage qu'en 2022, le budget par demandeur d'emploi d'Actiris (8.993 euros) était de 83% ou 4 085 euros supérieur au budget du VDAB ( 4.908 euros), Gilles Verstraeten considère que l'incapacité d'orienter tous les demandeurs d'emploi du groupe cible prioritaire, encore moins tous les demandeurs d'emploi tout court, constitue "un véritable signal d'alarme".