Actiris: le bilan de compétences étendu à tous les demandeurs d'emploi bruxellois

Le but poursuivi par cet outil est d'objectiver le niveau de langues et en informatique des chercheurs d'emploi et leur offrir, le cas échéant, un parcours de formation adapté.

"Aujourd'hui, les langues et le numérique sont des compétences transversales, recherchées dans de très nombreux secteurs. Si on veut atteindre l'objectif de mettre plus de Bruxellois à l'emploi, il faut faire monter en gamme leur niveau de compétences. On ne peut plus tolérer qu'un chercheur d'emploi qui ne trouve pas de travail ne s'inscrive pas dans un parcours de formation. Se former, c'est évoluer", estime le ministre Bernard Clerfayt.