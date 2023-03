Activation d'un plan de lutte contre les faux indépendants venant de l'étranger

Le ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME, David Clarinval (MR) a annoncé mardi la mise en place d'un plan de lutte contre les "faux indépendants" venant de l'étranger

Selon le ministre, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) a constaté au cours des derniers mois une augmentation de deux phénomènes de fraude : des affiliations fictives en tant qu'indépendant dans le but d'obtenir un titre de séjour, ainsi que des personnes venant de l'étranger en tant que "faux indépendants", sans paiement de cotisations sociales.

Il a par conséquent été décidé de renforcer les effectifs au sein de l'Inasti.

Pour lutter contre l'augmentation des deux types de fraudes, des mesures sont en outre mises en place au sein de l'Inasti, notamment la création d'une cellule fraude spécifique au sein de l'administration centrale pour lutter contre les grands phénomènes de fraude et coordonner/soutenir les enquêtes des bureaux régionaux. Mais aussi le renforcement de la formation et du soutien aux équipes de l'Inasti.

Par ailleurs, pour favoriser une meilleure détection des cas, les caisses d'assurances sociales et l'Inasti ont mis en place un projet "qualité des données". Il s'agit d'améliorer la qualité des données, d'accentuer l'échange d'informations (datamining, datamatching et quérys) et de renforcer la collaboration avec les caisses d'assurances sociales qui permettront de mieux cibler les potentiels cas de fraude.