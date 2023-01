Aéroport de Liège - Willy Borsus salue un "résultat équilibré"

(Belga) "Oui, ce fut long et compliqué, mais le résultat équilibré mérite d'être souligné", a réagi le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR) samedi soir. "Il préserve le développement de l'emploi et le développement de l'aéroport - il était essentiel pour moi de ne pas précipiter 10.000 familles dans l'angoisse - et respecte les préoccupations des riverains."

Le gouvernement wallon s'est accordé samedi soir peu avant 20h00 sur le renouvellement du permis unique à l'aéroport de Liège. Les avions dont le quota de bruit par mouvement au décollage (QC-D) ne respecte pas les valeurs maximales requises seront interdits de décollage entre 23h00 et 7h00, selon un système dégressif. En outre, 55.000 mouvements seront autorisés par an en excluant les avions de moins de 34 tonnes et/ou de moins 19 passagers, qui représentent 15% des mouvements actuels. Dans les faits, avec ces 15% hors quota, il s'agira d'une limitation à quelque 63.250 vols par an. "L'année dernière, nous étions à 39.000. cela laisse une trajectoire de développement raisonnable", a souligné Willy Borsus. "Et je note que le gouvernement a acté la possibilité de demander un complément à l'étude d'incidence." "Cet accord doit, me semble-t-il, réjouir les différents intervenants: les travailleurs, les entreprises et les riverains", a-t-il conclu. (Belga)