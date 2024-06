Afrique du Sud: le chef de l'opposition, John Steenhuisen, entre au gouvernement

DA a décroché six ministères, dont l'Environnement, l'Education ou les Travaux publics, contre six postes pour de plus petits partis. Le Congrès national africain (ANC) conserve la part du lion avec vingt ministères, dont les Affaires étrangères, la Défense, l'Energie et les Finances.

Ce gouvernement de coalition se faisait attendre depuis les législatives de fin mai et la ré-investiture de Cyril Ramaphosa mi-juin.

Son parti, l'ANC, conserve 159 des 400 députés. Mais ces derniers jours, la presse locale a fait état de tensions dans les négociations entre l'ANC et la DA (centre libéral), deuxième plus grand parti avec 87 sièges à l'Assemblée.