Agora ne participera pas aux élections pour le Parlement bruxellois

Lors des élections de 2019, le parti citoyen Agora a obtenu 3 629 voix (5,18 %) dans le collège électoral néerlandais, ce qui a conduit de manière inattendue à l'obtention d'un siège pour Pepijn Kennis. Celui-ci souligne que - en partie grâce aux efforts d'Agora - un certain nombre de choses se sont produites : la création de commissions délibératives au Parlement bruxellois, le Conseil bruxellois du climat et des commissions mixtes. En outre, le droit de pétition a été adapté et rendu accessible aux citoyens.

Pepijn Kennis a cependant ajouté que le travail n'était pas terminé et que les instruments existants pouvaient encore être améliorés. "Mais pour cela, tous les leviers ne se trouvent pas au niveau régional", a déclaré le député, faisant référence au fédéral. Agora lancera ce mois-ci une pétition appelant à l'ouverture de la Constitution afin de permettre aux citoyens de mieux s'exprimer dans le processus démocratique.