Agression d'agents de la STIB à De Brouckère, la suspecte inculpée

Une agression à l'ammoniaque a été commise envers trois employés de la STIB dimanche après-midi, à la station de métro De Brouckère, a confirmé le parquet de Bruxelles. La suspecte a été inculpée du chef de coups et blessures volontaires.

La police des chemins de fer a été appelée pour cette agression peu avant 15h00 le dimanche 1er octobre. Selon les faits indiqués par le parquet, trois agents de sécurité de la STIB ont demandé à une sans-abri de quitter la station de métro. Après avoir refusé, la femme aurait sorti une bouteille contenant un liquide ressemblant à de l'ammoniaque, qu'elle aurait jetée en direction des agents de sécurité. Deux d'entre eux ont reçu la substance au visage, l'un d'entre eux également dans la bouche. Le troisième agent de sécurité a reçu la substance sur lui après avoir tenté de maîtriser la femme.

Les trois employés de la STIB ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés, et ont pu quitter l'hôpital le jour-même. Deux d'entre eux sont en incapacité de travail pendant respectivement cinq et trois jours, et le troisième agent de sécurité a quitté l'hôpital après être resté en observation quelques heures.