Aide alimentaire: le gouvernement approuvé un appel d'offres pour 27 millions d'euros

Dans le cadre du Fonds social européen + (FSE+), les moyens européens sont passés de 26 millions en 2022 à 10,5 millions en 2024. Le gouvernement a décidé, lors du conclave budgétaire d'octobre dernier, d'ajouter 20 millions d'euros aux 10,5 millions d'euros issus du programme européen et aux 10,2 millions d'euros issus du cofinancement fédéral et régional.

"L'aide alimentaire est une aide vitale pour de nombreuses personnes et familles. Accepter une réduction des moyens consacrés à cette aide, alors que les besoins restent élevés, n'était pas acceptable", a souligné la ministre. "En 2022, près de 500.000 personnes, dont 135.000 enfants de moins de 15 ans, avaient recours à l'aide alimentaire. En maintenant une aide alimentaire adéquate, le gouvernement contribue à assurer aux personnes précarisées un maintien de leur dignité et leur bien-être".

Les denrées achetées via le nouveau marché seront mises gratuitement à la disposition des CPAS et des ASBL reconnues en vue de les distribuer gratuitement aux plus démunis. Cela concerne environ 750 organisations réparties dans toute la Belgique.