Aides énergétiques wallonnes aux entreprises: le système est étendu et son accès assoupli

Face à l'explosion des coûts énergétiques, la Région wallonne avait débloqué 175 millions d'euros, fin 2022 afin d'octroyer des aides directes aux entreprises les plus touchées par la crise. Aujourd'hui, ce système - dont la première phase s'est terminée le 20 mars - est étendu à un 2e trimestre et ses conditions d'accès sont assouplies, a annoncé le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, mardi, au cours d'une conférence de presse.

"Les chiffres montrent que les entreprises ont été le plus durement impactées par l'augmentation des prix de l'énergie lors du troisième trimestre de l'année passée. Pour répondre à ce constat ainsi qu'aux retours du terrain, l'aide portera aussi sur le troisième trimestre 2022, en comparaison avec le même trimestre un an plus tôt", a expliqué le ministre.

Par ailleurs, pour qu'une entreprise soit éligible, l'augmentation du montant de sa facture entre le trimestre de référence (T3/2021) et le troisième trimestre de 2022 peut désormais se limiter à 100% ou 150%, selon les catégories contre 200% précédemment pour toutes les catégories d'entreprises.