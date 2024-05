Alessia Verstappen 43e et Beatrice Valeanu 46e après la 1re journée des qualifications

Alessia Verstappen et Beatrice Valeanu ont entamé les qualifications du concours général des championnats d'Europe de gymnastique rythmique qui ont réuni 70 gymnastes jeudi à Budapest dans les épreuves de cerceau et du ballon. Après ces deux premiers engins, Verstappen est 43e (54.250 points) et Valeanu 46e (53.850).