Alexander De Croo appelle Bart De Wever à une union nationale des partis de centre-droite

Le Premier ministre Alexander De Croo a appelé dimanche, sur le plateau de VTM Nieuws, le président des nationalistes flamands Bart De Wever à une union des partis de centre-droite en Flandre et en Wallonie, sans réforme de l'État. Le bourgmestre d'Anvers espère former un mini-cabinet fédéral au lendemain des élections du 9 juin pour négocier un confédéralisme et mener des réformes socio-économiques.

Bart De Wever ne l'entend cependant pas de cette oreille. L'homme fort de la N-VA espère voir sa formation devenir incontournable après le scrutin. "Alors, ce sera le plein tarif" pour les réformes, donc aussi une réforme de l'État, a-t-il prévenu.

Plus étonnant, Alexander De Croo a critiqué le bilan des ministres N-VA Ben Weyts (Enseignement) et Zuhal Demir (Environnement) au gouvernement flamand. C'est dans ces deux domaines "que se sont présentés les plus gros problèmes", selon le libéral. "Vous auriez dû reprendre les rênes, mais vous avez laissé faire. On en paie le prix."

Ce à quoi le président de la N-VA a répondu en défendant le bilan de ses ministres.