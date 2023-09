Alexander De Croo choqué par les incendies contre des écoles

"Comme père, je suis profondément choqué par l'incendie criminel qui a eu lieu dans des écoles en Wallonie. Ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants. L'enquête est en cours et on fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice", déclare le chef du gouvernement fédéral.

Dans les quatre premières écoles visées, des tags faisant référence au décret sur l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) ont été retrouvés sur les sites. "L'accès à l'éducation sexuelle ne peut être mise en doute. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle", a commenté Alexander De Croo.