Alexander De Croo condamne l'attaque et veut une réponse européenne

M. Fico a été blessé par balles dans la ville de Handlova à l'issue d'un conseil des ministres. Il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Ses jours sont menacés, selon le gouvernement.

"Notre soutien va à sa famille, à ses amis et au peuple slovaque. Dans une démocratie, le combat se mène avec des mots et non avec des balles. Cela montre à quel point la démocratie est fragile", a souligné Alexander De Croo.