Alexander de Croo sera reçu vendredi à la Maison Blanche

La situation au Moyen-sera également abordée, ajoute le cabinet du Premier ministre. Et en tant que président de conseil de l'UE, le chef du gouvernement fédéral évoquera aussi les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis.

"Les relations entre les États-Unis et la Belgique sont plus importantes que jamais et notre pays est une passerelle vers l'UE. La rencontre avec le président américain confirme le statut de la Belgique en tant que partenaire stratégique apprécié des États-Unis", déclare M. De Croo dans un communiqué diffusé par ses services.

"Ces dernières années, nous avons notamment eu une coopération étroite dans le cadre du soutien à l'Ukraine et des sanctions envers la Russie. Cette visite offre aussi l'opportunité de défendre les intérêts de l'industrie européenne et des entreprises belges. Les États-Unis sont la première destination d'exportation de la Belgique en dehors de l'Union européenne et la Belgique est la troisième destination d'exportation des États-Unis dans l'UE. Notre pays est une plaque tournante logistique et une porte d'entrée de choix sur le marché européen. Quelque 900 entreprises américaines sont présentes en Belgique. Les liens que nous entretenons sont donc très forts", ajoute-t-il.