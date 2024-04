Alexandre Loffet souhaite interdire les rassemblements de plus cinq personnes à Verviers

L'ancien bourgmestre verviétois faisant fonction, Alexandre Loffet, a réagi ce jour à la suite des événements survenus dimanche soir et au cours desquels un homme a tailladé le cou d'un autre place Verte. L'élu souhaite limiter les groupes de plus de cinq personnes dans certains quartiers.

"Les récents faits de violence place Verte illustrent à nouveau tous les problèmes causés par les groupes qui squattent ces espaces publics toute la journée et une partie de la nuit. Afin de trouver une solution, je plaide pour une interdiction temporaire des rassemblements de plus cinq personnes sur les places et ponts aux Lions et pont Saint-Laurent", a-t-il ainsi commenté, regrettant que des groupes de gens sous influence aient pris des habitudes à ces endroits. L'idée devrait être soumise au prochain collège communal.

Ces déclarations font suite à une altercation survenue dimanche soir place Verte entre deux hommes. Au cours de la dispute, l'un des deux a sorti un couteau et a entaillé le coup de l'autre. La victime, hospitalisée, n'est que blessée et ses jours ne sont pas en danger.