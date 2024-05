"Amandine", chalutier-musée d'Ostende, entre au patrimoine de la Flandre

Visible dès la sortie de la gare d'Ostende, non loin du Mercator, l'Amandine a été construit en 1960 sur un chantier naval local. Il fut le dernier chalutier belge à avoir encore bénéficié de droits de pêche dans les eaux islandaises, dans les années 1990. Sa dernière sortie en mer remonte à 1995, après quoi il fut définitivement amarré au Quai des Pêcheurs et transformé en musée.

"La navigation dite islandaise fut une tradition dans notre région durant des siècles. Les pêcheurs partaient pendant des mois pour revenir les cales pleines de poissons. Avec l'avènement de la vapeur puis des bateaux à moteur, l'absence est devenue beaucoup plus courte, mais le labeur à bord est resté dur", a commenté le ministre. "L'Amandine est aujourd'hui devenue un monument aux pêcheurs. On peut y découvrir leur vie et l'histoire de la pêche".