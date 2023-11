Amaury Alexandre, Bertrand Custinne et Julien Lemoine têtes de liste DéFI à Namur

"Ils symbolisent le dynamisme politique et le sens des responsabilités qui sont chers à DéFI. Avec leurs profils variés et complémentaires, nos trois candidats têtes de liste s'engagent avec passion et optimisme dans cette campagne", a souligné mercredi le président de DéFI, François De Smet, au cours d'une conférence de presse.

Le Gembloutois Amaury Alexandre sera tête de liste dans l'Arrondissement de Namur. Il est député provincial depuis 2018 et président de la fédération provinciale namuroise de DéFI depuis 2023. "Ma volonté est de travailler au renforcement de la classe moyenne et au rétablissement de l'ascension sociale par le travail et l'enseignement, en favorisant notamment l'entrepreneuriat durable mais aussi en facilitant les démarches des citoyens, des entreprises et des indépendants", a-t-il expliqué.