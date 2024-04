Amnesty International s'alarme d'une hausse des violations de droits humains dans le monde

L'escalade des conflits et le quasi-effondrement du droit international mènent à un accroissement des violations des droits fondamentaux, s'inquiète Amnesty International dans son dernier rapport annuel sur "la situation des droits humains dans le monde", publié mercredi. Il est fait état d'un tableau "affligeant" qui pourrait encore se ternir, faute de garde-fou autour de l'intelligence artificielle, s'alarme l'ONG.

Évoquant les violations constatées dans le conflit entre Israël et le Hamas, à la suite de l'agression russe en Ukraine ou encore dans les guerres civiles au Soudan ou au Myanmar, la responsable d'Amnesty International dresse un bilan pessimiste: "L'ordre mondial fondé sur le droit est menacé d'extinction".

Amnesty International a analysé, comme chaque année, l'état des droits fondamentaux dans 155 pays, parmi lesquels la Belgique. L'organisation s'inquiète dans ce rapport actualisé d'une "répression alarmante des droits humains et de multiples violations des règles internationales", comme l'explique la secrétaire générale Agnès Callamard.

L'ONG dénonce par ailleurs l'utilisation de nouvelles technologies, principalement basées sur l'intelligence artificielle, qui peuvent être aujourd'hui destinées à attenter aux droits fondamentaux. "Ces avancées technologiques débridées et non réglementées constituent une énorme menace", signale encore Agnès Callamard. "Elles peuvent être utilisées comme armes au service de la discrimination, de la désinformation et de la division". L'ONG s'alarme d'une surveillance massive, d'utilisation d'outils discriminatoires dans le cadre de politiques migratoires, ou encore de la prolifération des logiciels espions.

Amnesty International conserve toutefois un espoir: la mobilisation des citoyens et associations "en faveur d'un avenir meilleur". L'ONG salue ainsi les manifestations pour un cessez-le-feu à Gaza, celles pour revendiquer le droit à l'avortement ou les rassemblements pour le climat.

"Il faut agir de toute urgence pour redynamiser et renouveler les institutions internationales censées sauvegarder l'humanité", clame désormais la secrétaire générale de l'organisation de défense des droits humains.