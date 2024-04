Anderlecht limite les heures d'ouverture des marchands de journaux

Jusqu'à présent, les marchands de journaux bénéficiaient d'une dérogation leur permettant dans les faits de rester ouverts nuit et jour. Plusieurs commerçants ont dès lors décidé d'ouvrir un point presse, au lieu de solliciter l'autorisation pour un magasin de nuit. Ces derniers sont soumis à une législation spécifique et doivent payer une taxe dédiée.

La nouvelle réglementation veut lutter contre les nuisances dues à ces faux commerces et éviter une concurrence déloyale avec les commerces nocturnes. La législation fédérale a été récemment modifiée, permettant aux communes de limiter les heures d'ouverture des marchands de journaux.

Si ces points presse veulent ouvrir la nuit, ils devront introduire une demande similaire à celle des magasins de nuit et s'acquitter de la taxe spécifique. Ils ne pourront pas non plus rester ouverts toute la journée. En cas d'ouverture nocturne, les portes ne devront pas s'ouvrir avant 18h00. Du dimanche au jeudi, les commerces devront fermer à 01h00, les vendredis, samedis et jours fériés, ils pourront rester ouverts jusque 03h00.