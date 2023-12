Andreas Wellinger débute la saison avec une victoire devant son public à Oberstdorf

L'Allemand Andreas Wellinger a remporté vendredi la manche d'ouverture de la Tournée des Quatre Tremplins de saut à ski, vendredi à Oberstdorf en Allemagne. Il s'agit de la première victoire de la saison pour l'athlète de 28 ans, et de son premier succès dans le tournoi le plus prestigieux de la discipline.

Avec des sauts à 139,5 mètres et 128 mètres, Wellinger a accumulé 309,3 points soit 3 de plus que son plus proche poursuivant, Ryoyo Kobayashi. Le Japonais a déjà remporté à deux reprises la Tournée des Quatre Tremplins. L'Autrichien Stefan Kraft, actuel leader du classement de la Coupe du monde, a terminé 3e avec 298,9 points.

Le lauréat 2023 de la Tournée des Quatre Tremplins, le Norvégien Halvor Egner Granerud, a atterri à 105,5 mètres sur son premier saut et ainsi été éliminé. Seuls le top-25 et cinq repêchés peuvent s'élancer une deuxième fois.