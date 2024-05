Animations, ateliers, jeux: un salon de l'Evras organisé jeudi à Bruxelles

Un salon sur l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) et sa présence dans les différents milieux de vie des jeunes - scolaires et extra-scolaires - s'est tenu jeudi à Bruxelles. Différents ateliers, animations et tables rondes ont rythmé la journée, organisée par la Fédération laïque de centres de planning familial.