Ann Van den Bruel nommée nouvelle directrice générale du KCE

Mme Van den Bruel avait déjà travaillé au KCE en tant que chercheuse pendant six ans. Elle avait quitté l'institution en 2010 pour rejoindre l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Après sa mission de recherche au sein de l'établissement britannique, elle a été nommée professeure en médecine générale à la KU Leuven en 2018 et en 2023, elle a notamment participé au "New Deal" pour la médecine générale, un nouveau modèle de financement et d'organisation des cabinets de médecins généralistes. "Elle troquera ses activités cliniques et scientifiques pour un nouveau défi au sein du KCE" le 1er mars 2024, précise le Centre fédéral. "J'ai hâte de retrouver le KCE sous ma nouvelle casquette de Directeur général. C'est une institution de recherche forte qui, en 20 années d'existence, a clairement marqué de son empreinte le secteur belge des soins de santé", explique-t-elle, citée dans le communiqué.

Par ailleurs, Christophe Janssens avait été nommé au mois de septembre au poste de directeur général adjoint à titre définitif, poste qu'il occupait ad interim depuis 2020, note encore le KCE.