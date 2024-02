Annelies Verlinden demande à la police d'identifier les émeutiers

Face aux violences qui émaillent la manifestation des agriculteurs ce lundi à Bruxelles, La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a demandé à la police d'identifier les émeutiers, en particulier ceux qui contreviennent aux injonctions des forces de l'ordre et si des personnes sont blessées.

Des centaines d'agriculteurs sont de nouveau descendus dans les rues de la capitale ce lundi. Plusieurs dizaines d'entre eux ont cherché la confrontation avec la police en utilisant leurs tracteurs.

"Les agriculteurs qui manifestent à nouveau à Bruxelles pour faire entendre leur voix et demander de la considération et du respect pour leur travail et leur avenir, doivent faire preuve du même respect à l'égard des nombreux policiers qui encadrent la manifestation", a écrit la ministre Verlinden sur X.