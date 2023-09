Annelies Verlinden demandera des moyens supplémentaires lors du conclave budgétaire

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a annoncé jeudi qu'elle demanderait lors du prochain conclave budgétaire des moyens supplémentaires pour la police et la sécurité, en écho aux demandes formulées par le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, à la suite de la fusillade meurtrière qui a eu lieu dans sa commune la nuit dernière.

"Nous devons protéger nos quartiers contre la violence brutale du crime organisé", a affirmé Mme Verlinden dans un communiqué.

"C'est pourquoi nous avons commencé il y a deux ans à renforcer la police judiciaire fédérale. 310 millions d'euros supplémentaires sont investis et 390 personnes supplémentaires sont recrutées. Mais il faut aussi une technologie performante et une expertise approfondie. C'est pourquoi nous voulons investir des ressources supplémentaires dans des équipements et des infrastructures modernes", a ajouté la ministre.