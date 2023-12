ANNULATION : Le journaliste Can Dündar fait citoyen d'honneur de la ville de Liège

Can Dündar (62 ans) est ce journaliste turc qui, en novembre 2015, a été emprisonné pour avoir publié des images montrant un convoi de camions s'apprêtant à franchir la frontière turco-syrienne avec une cargaison d'armes. En mai 2016, à la sortie de son procès, sur le parvis du palais de justice d'Istanbul, il échappe à des coups de feu grâce à l'intervention de son épouse qui s'est interposée entre lui et le tireur. Le journaliste en deviendra une icône de la liberté de la presse.

À l'occasion d'un séjour en Belgique, Can Dündar et son épouse étaient de passage, ces jeudi et vendredi, en région liégeoise. Jeudi, le couple s'est d'abord rendu à Ans pour y rencontrer le bourgmestre avec lequel il fut question de Maria Sacré, alias Lucienne, l'épouse du poète et dramaturge ottoman Abdülhak Hamid Tarhan, qui a été le personnage central du livre "Lucienne et le poète ottoman" de Can Dündar. Décédée à Istanbul en 1966, Maria Sacré était née à Ans en 1891.