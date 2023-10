"Antwerp for Palestine" entend manifester sa solidarité envers Gaza mercredi

L'organisation "Antwerp for Palestine" entend organiser mercredi soir sur l'Operaplein dans le centre d'Anvers "une action de solidarité" en faveur de la Palestine après l'escalade du conflit survenue au cours du week-end entre Israéliens et Palestiniens autour de la bande de Gaza. Les autorités communales confirment qu'une demande a été introduite dans ce sens mais que celle-ci doit encore être examinée par la police.

"Après des années d'enfermement dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, vivant dans une situation désespérée, la résistance s'est levée", écrit Antwerp for Palestine sur Facebook pour décrire l'offensive à grande échelle lancée par le Hamas contre des cibles israéliennes. "Les images spectaculaires de celle-ci ont fait le tour du monde de même que les images des représailles israéliennes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Ces images nous rendent anxieux et extrêmement préoccupés pour la suite."

Antwerp for Palestine constate que "le monde a été prompt à diaboliser et à mépriser la résistance palestinienne", mais restait silencieux sur "la violence de l'État hébreux". "Des citoyens sont chassés de leurs terres, leurs droits leur sont retirés, l'apartheid est installé, l'eau et l'électricité sont coupées, des personnes sont arrêtées ou assassinées en raison de leur appartenance ethnique", souligne le texte.