Anze Lanisek s'impose à Garmisch-Partenkirchen, Andreas Wellinger reste en tête du général

Lanisek a surclassé ses adversaires avec deux sauts à 136 et 137 mètres, pour un total de 295,8 points. Le double vainqueur de la Tournée, Kobayashi, a sauté 137 et 135,5 mètres (292,6 points) et Wellinger a atteint 138 puis 137,5 mètres avec un vent plus favorable pour totaliser 291,4 points.

Andreas Wellinger compte 600,7 points et demeure en tête du classement général de la Tournée des Quatre Tremplins, mais l'écart se resserre et Ryoyu Kobayashi revient à moins de 2 points de l'Allemand, avec 598,9 points. L'Autrichien et grand favori Stefan Kraft occupe seulement la 3e place avec 575,5 points devant ses compatriotes Manuel Fettner (568,1 points) et Jan Hoerl (566,5 points). Lanisek est 6e (562,5 points).