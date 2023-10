Appel à projets de 30 millions d'euros pour soutenir les réseaux de chaleur wallons

Pour être éligibles, les projets devront permettre de distribuer de l'énergie issue d'une source renouvelable, alimenter 250 consommateurs individuels ou assurer un potentiel de consommation de 2 MW.

"A ce stade, il s'agit de démontrer sur le terrain la faisabilité technique des réseaux de chaleur comme solution durable, efficace et réalisable pour partager l'énergie de demain. A plus long terme, de plus en plus de citoyens pourront bénéficier de ce système de chauffage collectif", explique le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry, dans un communiqué.