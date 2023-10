Après la pandémie, l'Europe doit continuer d'investir dans sa santé, selon l'OMS

"C'est incroyable. Nous avons perdu 7 millions de personnes, et les ministres, les uns après les autres, me disent qu'ils doivent se battre comme des diables pour maintenir le même niveau d'investissement dans la santé", a dit Hans Kluge dans un entretien à l'AFP.

À travers la région Europe de l'OMS, qui rassemble 53 pays et s'étend jusqu'à l'Asie centrale, des efforts doivent être engagés pour des financements afin de résoudre la "catastrophe" des personnels soignants et la pénurie des médicaments de base comme le paracétamol et les antibiotiques.