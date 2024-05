ArcelorMittal se dote d'un réseau 5G privé à Gand

L'usine gantoise d'ArcelorMittal bénéficie désormais d'un réseau privé 5G qui doit notamment lui permettre une connectivité sans fil avec les grues et des wagons de ferraille. Le transport du métal liquide du four de fusion aux différents départements de production est également équipé du système 5G.

L'usine est installée dans le port de Gand, sur un vaste terrain de près de dix kilomètres carrés. Un réseau 5G privé est suffisamment rapide et fiable pour contrôler les processus industriels, explique l'entreprise.

Avec cette technologie, le producteur d'acier explique qu'il peut aussi rendre le processus plus durable en réduisant les temps d'arrêt et les émissions. En cours de route, le métal se refroidit, ce qui nécessite de l'énergie pour le réchauffer. La communication sans fil 5G doit alors réduire la chute de température et le gaspillage d'énergie.