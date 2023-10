Ardentes 2023: les détenteurs d'un pass 4 jours vont être remboursés

"On a remboursé la journée du dimanche, parce que les festivaliers n'ont rien eu, on a remboursé l'ensemble du cashless, et on travaille avec les assurances pour essayer de faire un geste aussi aux détenteurs d'un pass. Quelque 50.000 personnes sont concernées", a ainsi expliqué mardi matin Gaëtan Servais au micro de Bel RTL.

Concrètement, chacun des détenteurs d'un pass 4 jours aura la possibilité, sur demande, d'obtenir le remboursement du quart du prix d'achat du pass, frais d'achat inclus. Cependant, les frais de camping et de parking ne sont pas compris dans le remboursement. Ce qui équivaut donc à la somme de 61,75 € (247€ divisés en 4), précise le festival par communiqué.