Argenx: les syndicats songent à une action en justice après les élections sociales bâclées

Les syndicats d'Argenx envisagent une action en justice à la suite des élections sociales qui se sont déroulées jeudi dans l'entreprise de biotechnologie. Les syndicats chrétien ACV et libéral ACLVB parlent d'intimidation de la part de l'employeur et dénoncent le licenciement d'un candidat. Sur plus de 350 membres du personnel ayant le droit de voter, à peine huit se sont présentés.

"Nous n'avons jamais connu cela auparavant", déclare Sebbe Vandeputte d'ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). Selon le responsable syndical, ce faible taux de participation n'est pas une coïncidence. "Cela ne peut être dû qu'à l'intimidation dont fait preuve l'employeur. Le CEO a écrémé toutes les réunions de l'équipe pour appeler les gens à ne pas voter."

Outre le conseil d'entreprise, la concertation sociale devrait également être lancée chez Argenx au sein d'un comité pour la prévention et la protection au travail. Mais il n'est pas certain que cela soit encore possible, maintenant qu'un seul candidat, membre de l'ACLVB, a été élu. Il y a au total six mandats à distribuer chez Argenx.