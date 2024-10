ARLON: la liste du bourgmestre sortant Vincent Magnus arrive en tête

Vient ensuite le groupe PS-Citoyens, avec Charles Coibion à sa tête (15,07% et 4 sièges). Le parti Ecolo+ de Romain Gaudron s'érode, passant de sept à cinq sièges (17,76%).

Le groupe MR (MRMC), tiré par Alain Deworme, arrive second avec 25,57% des voix. Il obtient 8 sièges.

Vincent Magnus, qui a été plébiscité par 1.974 électeurs, espère ainsi rempiler pour un troisième mandat à la tête de la commune de plus de 31.000 habitants.

À Arlon, la mandature a été marquée par la virulence des échanges entre majorité (Arlon 2030 et MRMC) et opposition (Ecolo+ et PS-Citoyens) sur des sujets aussi sensibles que le réaménagement de la place Léopold ou l'occupation de la sablière de Schoppach par les zadistes.