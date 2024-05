Armement des drones: la majorité a tangué... mais a tenu

Un accord existait au sein de la Vivaldi pour ne pas armer les drones de l'armée mais l'évolution de la situation géopolitique, particulièrement la guerre en Ukraine, et des techniques militaires a changé la donne. L'Open Vld, auteur d'une résolution demandant initialement une étude sur l'armement des drones, l'a amendée pour demander au gouvernement "de prendre la décision de procéder sans délai à l'armement des drones belges".

Une majorité de rechange rassemblant les libéraux, le CD&V, les Engagés, la N-VA et le Vlaams Belang se dessinait. Le dépit était palpable dans les partis de gauche, d'autant plus qu'un autre texte, venant des socialistes et qui interdit les "robots-tueurs" s'apprêtait à passer à la trappe. Un vote s'annonçait jusqu'à ce que le député Open Vld renonce à le demander, estimant que de toute façon une telle décision appartiendrait au prochain gouvernement.