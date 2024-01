Arrêt accéléré des processus de production liés aux PFAS chez 3M à Zwijndrecht

Le document, transmis au Parlement flamand ce mercredi, a été envoyé il y a plusieurs semaines. L'entreprise chimique y affirme que la production liée aux PFAS à Zwijndrecht sera entièrement mise à l'arrêt d'ici la mi-2024. "Un plan d'action détaillé a été présenté à cette fin le 30 novembre 2023", peut-on lire dans la lettre.

L'arrêt des activités liées aux PFAS aura donc lieu un peu plus rapidement que prévu initialement (fin 2025, ndlr). Selon 3M, des mesures supplémentaires ont été prises pour réduire l'impact environnemental de la production restante. "Les produits finis quitteront le site dès que possible et les déchets seront traités conformément aux réglementations en vigueur."