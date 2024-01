Assouplissement des temps de repos des conducteurs de bus longue distance dans l'UE

Les conducteurs d'autocars de tourisme pourront à l'avenir organiser leurs pauses de manière plus souple dans l'UE. Les négociateurs du Parlement européen et des États membres ont en effet convenu lundi soir que la période de repos prescrite d'au moins 45 minutes pour un trajet de 4,5 heures pourra être divisée en deux pauses d'au moins 15 minutes réparties sur le trajet.

"Les nouvelles règles sur les pauses et les repos minimums assureront de meilleures conditions de travail pour les conducteurs de bus et garantiront de meilleurs services pour les voyages touristiques à travers l'Europe", s'est félicité Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité.

Il devrait également être possible de reporter d'une heure le temps de repos quotidien si la durée totale du voyage est inférieure à sept heures. Cette option pourra être utilisée une fois au cours d'un voyage d'au moins six jours et deux fois si le voyage dure huit jours.