Attaque du Hamas: les crimes sexuels doivent être punis, demandent des experts de l'ONU

Ils ont rappelé que ces crimes présumés constituaient de graves violations du droit international et pouvaient être "qualifiés de crimes contre l'humanité", évoquant des personnes brûlées vives à leur domicile ou dans des abris ainsi que des corps décapités, mutilés ou avec des signes d'une exécution.

"Les preuves de plus en plus nombreuses de violences sexuelles signalées sont particulièrement poignantes", ont déclaré la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la torture Alice Jill Edwards et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires Morris Tidball-Binz dans un communiqué.