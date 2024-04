Attentat de Manchester en 2017: plainte de survivants contre les services de renseignement

Plus de 250 survivants de l'attentat de la Manchester Arena en 2017, qui avait fait 22 morts, ont entamé une procédure contre les services de renseignement, dont l'action avait été étrillée l'an dernier à l'issue d'une enquête indépendante, ont indiqué dimanche leurs avocats.

Le 22 mai 2017, un Britannique d'origine libyenne âgé de 22 ans, Salman Abedi, avait fait exploser une bombe à la sortie de cette salle de concert, après un spectacle de la pop star Ariana Grande, tuant sept enfants et 15 adultes, faisant une centaine de blessés et choquant le Royaume-Uni.

"Les équipes juridiques représentant les survivants blessés et les familles des personnes décédées lors de l'attentat à la bombe contre la Manchester Arena en 2017 peuvent confirmer qu'elles ont ensemble déposé une plainte collective au nom de plus de 250 clients", ont indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP les trois cabinets d'avocats concernés, Hudgell Solicitors, Slater & Gordon et Broudie Jackson Canter.