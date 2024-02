Au moins 49 personnes tuées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le bilan revu à la baisse

Des policiers et des soldats ont retrouvé leurs corps près de la ville de Wabag (nord), sur les hauts-plateaux à quelque 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port Moresby, a rapporté le responsable de la police du pays, David Manning.

Il s'agit d'une escalade de conflits tribaux qui troublent le pays frontalier de l'Indonésie et voisin de l'Australie. La police fait appel au calme dans la province.

Des affrontements tribaux, souvent déclenchés par des conflits territoriaux et des accusations de vol, se produisent depuis des siècles dans cette partie de l'île. L'afflux d'armes automatiques a rendu les affrontements plus meurtriers et intensifié les violences.

M. Kua a déclaré que les tireurs avaient utilisé un véritable arsenal, comprenant des fusils SLR, AK-47, M4, AR15 et M16, ainsi que des fusils à pompe et des armes à feu de fabrication artisanale.