Au TEC, les agressions ont augmenté de 250 %

Stéphane Thiery, directeur de la communication des TEC, détaille qu'"en 2015, on avait constaté 56 agressions sur l'année. Entre 2016 et 2019, ces chiffres ont légèrement augmenté. Puis il y a eu la crise du covid où tout s'est calmé. En revanche, en 2023, on est à 150 agressions. C'est 2,5 fois plus élevé". Sur l'année, ça a représenté 15 équivalents temps pleins en arrêt de travail suite à ces agressions. Soit 15 chauffeurs en moins pour faire le travail, respecter les horaires, etc.

Le TEC insiste : les raisons de cette augmentation sont multiples et il ne faut stigmatiser personne. Mais le phénomène est indiscutable. D'abord parce que l'offre du TEC est plus grande aujourd'hui, statistiquement une augmentation proportionnée est donc logique. Autre fait statistique : les agressions n'ont plus seulement lieu là où il y a le plus de bus et plus de monde, dans les centres urbains, donc.