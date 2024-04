Auderghem intente une action en justice afin d'inciter la Flandre à une pause concertative

Les travaux au Carrefour Léonard et les embarras qu'ils entraînent pour les usagers qui l'empruntent continuent à connaître leur lot d'évolutions quotidiennes. Lundi, la commune d'Auderghem a intenté une action en justice contre la Flandre basée sur une loi spéciale de 1980 et dans le but d'imposer une pause suffisamment large pour mettre en place une concertation avec les communes et acteurs concernés.