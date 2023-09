Augmentation titres-services: pas d'argent public pour financer des dividendes

Les principales fédérations patronales des titres-services ont une nouvelle fois affirmé, lors d'une conférence de presse vendredi matin, qu'une hausse de cinq euros par titre était nécessaire, dès le 1er janvier, pour assurer la survie du secteur.

Du côté de la ministre Morreale, on rappelle qu'une réforme sur le sujet a été validée en juillet en première lecture. Un texte qui prévoit l'augmentation du prix du chèque de 9 à 10 euros, qui va améliorer la rentabilité des entreprises et les conditions des travailleurs, et protéger les utilisateurs des frais supplémentaires, souligne-t-on.